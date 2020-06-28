جامعة مصر تنهي الإجراءات الاحترازية استعدادا للامتحانات

أنهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جميع الاستعدادت الخاصة بامتحانات الطلاب؛ تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أقرها وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، والتي تتضمن قيام الجامعات بالعديد من الإجراءات الاحترازية المتعلقة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري.يأتي ذلك تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء، الذي وجه إدارة الجامعة، بتوفير كميات كبيرة من الكمامات وأدوات التطهير الشخصية لتوزيعها على الطلاب منذ لحظة الوصول إلى أبواب الجامعة، وقبل دخول الامتحانات.وصرح الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بأنه سيتم تطبيق الإجراءات على الامتحانات التحريرية العملية والإكلينيكية وتشمل اتباع جميع الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامة الطلاب، وإتمام عملية امتحانهم بسلام.وأوضح الدكتور العزازي أنه يتم أيضًا إعداد الجداول بجميع كليات الجامعة؛ لتكون على فترة واحدة، كما يتم العمل خلال فترة الامتحان بشكل مركزي؛ لتسهيل دخول الطلاب للجامعة بسهولة ويسر، ويراعى ترك مسافات بين الطلاب في جميع اللجان.وذكر الدكتور مختار الظواهري نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب أنه تم الانتهاء من تفاصيل الإجراءات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب السنوات النهائية للعام الدراسي 2019-2020، حيث توجد بوابات لتعقيم وتطهير الطلاب، وتوفير كمامات لجميع الطلاب.وأكد الدكتور الظواهري التزام الكليات بوجود مسافة بين كل طالب لا تقل عن 2 متر من جميع الجهات مع التنبيه على الطلاب بالحضور قبل بدء الامتحان مرتدين الكمامات والقفازات بساعة على الأقل.وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس أمناء الجامعة إلى تخصص أكثر من معمل لإجراء الامتحانات العملية باعتبار كل معمل لجنة امتحانية واحدة، حيث يتم تعقيم اللجان الامتحانية وتطهيرها يوميا كما سيتم مراعاة توفير جميع وسائل وأدوات التطهير اللازمة داخل كل معمل مع توفير ملصقات للتوعية بآليات النظافة العامة وطرق الوقاية والسلامة من أجل حماية الطلاب.يذكر أن وزارة التعليم العالي، كانت قد حددت أعمال امتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد اعتبار من 1 يوليو 2020، على أن يترك لمجالس الجامعات اعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حدة.