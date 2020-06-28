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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

جامعة برينستون تعتزم إزالة الرئيس ويلسون عن إحدى كلياتها

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:15 ص
وودرو ويلسون
وودرو ويلسون
وكالات
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أعلنت جامعة برينستون العريقة في شرق الولايات المتحدة أنّها قرّرت إزالة اسم الرئيس الأمريكي الراحل وودرو ويلسون عن كليّتها للعلاقات الدولية بسبب "سياساته وآرائه العنصرية".

وويلسون (1856-1924) الذي حكم الولايات المتحدة بين العامين 1913 و1921، اشتهر على المسرح الدولي بكونه الأب المؤسّس لعصبة الأمم (التي خلفتها لاحقًا الأمم المتحدة) والرئيس الذي أنهى الانعزال الأمريكي.

لكن في بلاده سمح الرئيس الثامن والعشرين للولايات الجنوبية بممارسة الفصل العنصري وسمح كذلك للوزارات الفدرالية بفصل موظفيها السود عن أولئك البيض.

وقال كريستوفر إيسجروبر، رئيس جامعة برينستون، في بيان إنّ "سياسات (ويلسون) وآراءه العنصرية تجعل اسمه غير مناسب لكلية يتعيّن فيها على الطلاب والموظفين والخريجين الانخراط بشكل كامل في مكافحة آفة العنصرية".

وإذ أوضح رئيس الجامعة أنّ هذا القرار وافق عليه مجلس الإدارة، قال إنّ ويلسون "مارس الفصل العنصري في الخدمة العامة في هذه البلاد بعد سنوات من إلغاء الفصل العنصري فيها، مما أعاد أميركا إلى الوراء في سعيها لتحقيق العدالة".

وأثار مقتل جورج فلويد (46 عامًا)، المواطن الأسود الذي قضى في نهاية مايو اختناقًا تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس، موجة غضب عارم في الولايات المتّحدة وأشعلت تظاهرات احتجاجية في سائر أنحاء البلاد تخلّل بعضها أعمال شغب.

وفي الأسابيع الأخيرة، تكثفت الدعوات لإزالة نصب تذكارية لشخصيات تمثّل الماضي العنصري للبلاد وتمجّد الجيش الكونفدرالي خلال الحرب الأهلية (1861-1865)، في احتجاجات أعادت إحياء الجدل الحسّاس حول إرث العبودية في الولايات المتحدة.

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