يوسف الشريف يتصدر التريند بعد تصريحاته عن التلامس مع الفنانات

تصدر النجم يوسف الشريف تريند منصات التواصل الإجتماعي وجوجل بعد تصريحاته النارية التى تفوه بها أثناء استضافته مع الإعلامي رامي رضوان، خاصة أن من ضمن تصريحاته أنه يرفض التلامس مع الفنانات أثناء التصوير مبررًا بذلك أن تقاليده المجتمعية والدينية ترفض ذلك وأنه يحاول أن يرضي ضميره دائمًا فى عمل فني يقدمه ولا يهمه إتفاق أو أختلاف الجمهور عليه بقدر أن يرضي الله ثم ضميره.تلك التصريح جعلت الشريف في وضعية التأييد والهجوم على منصات السوشيال ميديا البعض يراه على أخلاق عالية والبعض يراه متناقضًا لما يقوله ويتسبب فى تجريح باقي زملاءه.لكن ليس الشريف وحده من وقع فى فخ الإنتقاد والهجوم والتأييد في نفس الوقت من تلك التصريحات النارية، فسبق ووقع عدد من الفنانين والفنانات في هذا السؤال الذي وضعهم فى هجوم شديد لفترات خاصة خلال العشر سنوات الماضية حول مشاهد القبلات فى السينما والتى شهدت معارضة من قبل أهل الفن وهو ما تستعرضه الدستور في السطور التالية.لا يمكن أن ننسى المشهد الشهير الذي قدمه الفنان الكبير محمد هنيدي في فيلم «جاءنا البيان التالي» عام 2001 الذي جمعه مع الفنانة مفيدة رجب، حيث كان المشهد عندما طرح هنيدي السؤال في شخصية المذيع نادر سيف الدين قائلًا: البوس اللى في الأفلام حقيقي وأجابته مفيدة فى دور سونيا كامل قائلًا: أنا مابعملش بوس إلا كان في سياق الدراما وقاطعها هنيدي فى الحديث قائلا ً:حضرتك بتباسي بوس هادف لتجيبه:صح..بوس مبرر في قضية الفيلم.وهناك فنانين وقعوا تحت طائلة الهجوم الشديد بداية من الزعيم عادل إمام فى أحد تصريحاته النارية خلال العشر سنوات الماضية عندما تحدث فى إحدى الصحف قائلًا: إنه يرفض أن تعمل إبنته في المجال الفني وهو التمثيل وأنه لا يرى تضاربًا في موقفه الرافض لدخول ابنته للفن؛ لأنه رجل تربى على تقاليد الأحياء الشعبية في الحلمية، أحد الأحياء الشعبية الشهيرة في القاهرة.وكشف الزعيم في نفس الحوار: لدي رأي في القبلات بصفة عامة، فلا بد أن تكون مبررة دراميًا، لكن إمام واجه إنتقادات شديدة من داخل وخارج الوسط الفني خاصة من رفيق مشواره الفنان سعيد صالح أثناء إستضافته فى برنامج "بدون رقابة" مع وفاء الكيلاني وقال سعيد إنه ينتقد الزعيم عادل إمام فى تصريحه لأنه قدم مشاهد كثيرة بها قبلات.وعند سؤال الكيلاني له هل توافق أن إبنة سعيد صالح تعمل بالمجال الفني كانت إجابته: أنا بنتي مش ممثلة ولو طلبت مش بإيدي لأنها متزوجة وهي ملك زوجها.وتعرض الفنان هاني سلامة لنفس الهجوم عند إستضافته عام 2010 في برنامج "كلام على ورق" وعند سؤاله عن رغبته فى خوض إبنته مجال التمثيل رفض وصرح وقتها: رفضي دخول ابنتي مجال التمثيل، ليس بسبب خوفي عليها من المشاهد الساخنة أو القبلات، وإنما لأنني لا أريدها أن تعاني مثلي، وأن تكون لها حياة مستقرة، ومواعيد ثابتة في حياتها.وقال هاني: ابنتي ما زالت صغيرة للغاية، وما زال العمر مبكرا جدا على دخولها مجال الفن، لكن دخولها من عدمه شيء يرجع لي وليس لأحد غيري.ويعتبر موقف النجم أحمد السقا كان الأكثر وضوحًا عندما سأله الإعلامي محمود سعد في إحدى اللقاءات قديمًا عن البوس فى السينما وكانت إجابة السقا واضحة وهي أنه يرفض تلك المشاهد قائلًا: ممكن تعتبر أنني غير متحضر في هذه الجزئية لكني أرفض أن تدخل إبنتي أو قريبتي المجال الفني وإذا أعتبرت هذا تناقض فأنا أعترف به.وكانت الفنانة عبير صبري أثناء إستضافتها فى برنامج فحص شامل مع الإعلامية رغدة شلهوب أكدت في حوارها أنها ترفض القبلات فى الدراما وتعتبرها بالنسبة لها حرام ولا تفضل تقديمها.وذكر الفنان فاروق الفيشاوي موقف طريف له أثناء إستضافته مع الإعلامي نيشان منذ عدة سنوات قليلة قائلًا: إن زوجته سألته فى أحد الأيام عن القبلات في السينما فإضطريت أن اضحك عليها حتى لا تتضايق وقلت لها إن مشاهد القبلات فى السينما يضع المخرج بين البطل والبطلة لوحًا رقيقًا من الزجاج.ومن ضمن التصريحات الجرئية في هذه الجزئية حول القبلة فى السينما المصرية كانت من نصيب الفنانة سلوى خطاب فى برنامج كلام تاني في فضائية دريم قائلة: "السينما باظت من ساعة مابطلوا البوس".وأثناء إستضافت الإعلامية أروي الفنانة ياسمين صبري في برنامج "الليلة دي": قالت أنا لست ضد القبلات ولكن صعب بالنسبة لي أن اقدمها.وفي برنامج مصارحة حرة أثارت الفنانة غادة عبد الرازق جدلًا بتصريحها أنها تستعين بدوبلير فى مشاهد القبلات لأنها كانت تراعي مشاعر إبنتها روتانا.الغريب أن الجمهور هاجم المؤيد للقبلات والتلامس وإتهمه بأشد الإتهامات وفي نفس الوقت هاجم المعارض وقال عنه متشدد ولا يتفق على شئ ويبقي الفن هو الفن وأن هذه المنطقة ممكن أن تراها مثل مثلث برمودا للنجوم من يدخلها أو يتحدث عنها تصيبه اللعنة.