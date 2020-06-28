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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

إيبارشية أبوتيج تقرر عودة صلوات القداسات تدريجيًا

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:59 ص
إيبارشية أبوتيج
إيبارشية أبوتيج
تريزة شنودة
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قرر الأنبا أندراوس مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبوتيج وصدفا والغنايم بأسيوط عودة صلوات القداسات بالكنائس تدريجيًا.

وأشار مطران أبوتيج في بيان له إلى أن القداسات ستكون أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع بواقع قداس واحد يوميًا بكل كنيسة مع اتباع كافة الإجراءات الإحترازية التي أقرها المجمع المقدس بكل تفاصيلها والالتزام كذلك بالأعداد المقررة للكنيسة ٢٥ فرد بما فيهم الأب الكاهن و٤ من الشمامسة و٢٠ فرد من الشعب.

وتابع قائلًا "تكون الصلاة بدعوة مسبقة توزع على الأسرة وفقًا للترتيب الذي تراه لجنة الإفتقاد بالكنيسة ويتناسب مع ظروف الأسرة ورغبتها ووفقا للعدد الموضح بالقرار، مع الاخذ في الاعتبار أنه في حالة مخالفة التعليمات سيعاد تعليق القداسات بالكنيسة المخالفة للتعليمات والقرارات".

وأكد الأنبا أندراوس على استمرار تعليق الأنشطة الكنسية كما هو متبع في الأيام السابقة دون تغيير، وان قرار العودة قاصر على القداسات فقط.

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