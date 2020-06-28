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الأحد 28 يونيو 2020 الموافق 07 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 28-6-2020

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:57 ص
سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
منة سالم
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يقدم لكم "الدستور" تقرير شامل عن سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 28-6-2020، في المعاملات الصباحية للبنوك المصرية العاملة، وذلك بعد أن وصل متوسط سعر صرف 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وجاء السعر في البنك الأهلي المصري 4.20 جنيه للشراء، و4.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 28-6-2020

يواصل سعر الريال السعودي استقراره في البنك المركزي المصري على 4.29 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، بينما جاء في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل السعر 4.20 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وجاء السعر فى بنك قناة السويس 4.28 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل الريال في بنك مصر سعر 4.21 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وحقق بنك المصرف المتحد سعر صرف الريال بـ4.07 جنيه للشراء و4.21 جنيه للبيع.

وفي نفس السياق، سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.19 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل السعر في بنك البركة إلى 4.17 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع.

كما جاء السعر في مصرف أبوظبي الإسلامي 4.18 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وسجل سعر شراء الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 4.22 جنيه و4.32 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويأتي من خلال فئتين من العملات، الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريال، 10 ريال، 50 ريال، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: " 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال "، ويأتي تحديد سعر الصرف الريال السعودى فى البنوك المصرية العاملة من خلال آلية العرض والطلب في أسواق الكمال، كما يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة العربية السعودية 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018-2019.

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