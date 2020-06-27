بعد إصابته بكورونا.. محمد عواد: «مفيش حد بيتاجر بالمرض»

قال الكابتن محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، إنه منذ بداية جائحة كورونا وهو يتبع جميع الإجراءات الطبية والاحترازية بشكل كبير لكنه أصيب، مضيفا: "لم أعلم الآن ما أن كانت زوجتى وابنى مصابان أم لا.. أخذنا مسحة لهم وستظهر غدًا".وأعرب عواد خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، عن حزنه الشديد لانتقاده واتهامه أنه يدعى المرض، من أجل التنزه، متابعا: "مفيش حد بيتاجر بالمرض. وربنا يهدى الناس. وده مرض مينفعش الناس تتلكم فيه".ولفت عواد إلى أن السبب وراء إعلان إصابته يعود إلى توعية الجميع، بضرورة اتباع الإجراءات الطبية، والرد على المشككين فى ذلك، مشددًا على أن الخطر الشديد أن يعلم الإنسان إصابته ولا يخبر أحد كونه يؤذى المجتمع ويتسبب فى ضرر كبير.