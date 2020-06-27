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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. ثاني جلسات «التخطيط» حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية

السبت 27/يونيو/2020 - 06:34 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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تنطلق، غدا الأحد، ثاني جلسات السلسلة النقاشية التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية في ظل جائحة كورونا العالمية، برعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور مجموعة من المتخصصين في مجال ريادة الأعمال.

يشارك في الجلسات النقاشية التى ستعقد الأحد، المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود صقر، رئيس اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتور محمد خليف، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورئيس برامج الابتكار والتحول الرقمي.

تأتى الجلسة الثانية تحت عنوان "الابتكار والتحول الرقمي وعلاقتهما بالتنمية الاقتصادية"، وتركز على عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمى الذى أصبح مسارًا إجباريًّا وليس توجهًا اختياريا، وذلك لما قامت به الرقمنة من تغييرات عميقة فى تنظيم الإقتصاد العالمى ودفع التوجه نحو إنجاز المهام فى أقل وقت وبأقل مجهود ممكن.

بجانب تسليط الضوء على عملية رقمنة الإقتصاد التى من شأنها المساهمة فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، شريطة اعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تناسب الإقتصاد الرقمى الجديد من خلال حشد الموارد لسد الثغرات فى البنية التحتية، وتكوين المهارات والكفاءات الرقمية للمؤسسات والأفراد مع الارتقاء بسياسات الابتكار، وتأتى أهمية الاقتصاد الرقمى لدوره في مساعدة المؤسسات فى الدول النامية على الربط بالأسواق العالمية بمزيد من السهولة فضلًا عن قيامها بتيسير الشمول المالى وتبسيط سلاسل الإمداد إلى جانب المساهمة فى تسويق المنتجات والخدمات فى جميع أنحاء العالم، بما ينعكس على تنامى المنافسة والانتاجية والابتكار.

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