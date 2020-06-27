خالد الجندى عن فتح المساجد: «يوم عيد بالنسبة لنا»

أعرب خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، عن سعادته بفتح المساجد، اليوم السبت، قائلًا: "إن فتح المساجد اليوم السبت، يوم عيد فى حياتنا، وهذه اللحظة لا يقدرها ولا يعرفها إلا رواد المساجد، حيث إنه يوم عظيم في حياة المسلمين كيوم عيد".وأضاف "الجندى"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، "نسأل الله سبحانه وتعالى، أن يتقبل منا ومنك وأن تكون على أحسن صحة وأفضل حال، واللهم أصرف عنا الداء والوباء والبلاء..اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الغمة ببركة كاشف الغمة.. اللهم اكشف عنا الغمة ببركة صلاتنا على سيدنا محمد.. اللهم صلى على سيدنا محمد كاشف الغمة وعلى آله وصحبه أجمعين".وأكد "الجندى"، أن المساجد فتحت بعد 100 يوم من الإغلاق بسبب فيروس كورونا، لافتًا إلى أن صلاة الفجر صباح اليوم كانت استقبالا للمصلين.وتابع: "الموت آت لا محالة ولا نريد أن نموت في حالة حجب عن الصلاة بالمساجد".وأشار "الجندي" إلى أن الحجب ليس بيد أحد، حيث جاء بعد انتشار فيروس كورونا، متابعًا: "لا يدخل المسجد إلا من أذن له الله".