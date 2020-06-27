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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البنك الدولى: مصر تمتلك فرصة جيدة لتفادى الكساد الاقتصادى

السبت 27/يونيو/2020 - 02:27 م
الدكتور محمود محي
الدكتور محمود محي الدين
أميرة ممدوح
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قال الدكتور محمود محيى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن الاقتصاد المصري أمامه فرصة جيدة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وعدم الانزلاق في حالة الكساد العالمي المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا رغم أنه واحد من عدد محدود من الاقتصادات العالمية التي ستحقق نموًا موجبًا خلال الأزمة الراهنة، إلا أنه يواجه تحديًا كبيرة للحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصاي، من خلال التوسع في إجراءات التحفيز المالي بالمشاركة بين القطاعين الخاص والحكومي، وزيادة الاستثمارات الموجهة للقطاعات الداعمة للنمو وكثيفة العمالة، مع عدم إغفال التركيز على مشروعات البنية الأساسية والرعاية الصحية.

وأضاف نائب رئيس البنك الدولي، خلال كلمته بندوة نظمتها وزارة التخطيط، اليوم السبت، حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي على رأس القطاعات كثيفة العمالة الداعمة للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أهمية تذليل كافة العوائق التي تواجه تلك المشروعات ما بين عدم القدرة على الحصول على التمويل المناسب للشركات الجديدة بشكل ميسر على مستوى العالم، والحاجة إلى مساندة المشروعات لتطوير الخدمات المختلفة والمساندة في التطوير من الناحية الفنية.

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