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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة الإدارية: عودة العمل بكل الإدارات بكامل طاقتها

السبت 27/يونيو/2020 - 02:02 م
المستشار عصام المنشاوي
المستشار عصام المنشاوي
محمد عيسي
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أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرار حمل الرقم 6 لسنة 2020، بشأن تنظيم العمل خلال الفترة المقبلة.

وجاء في البيان الصادر عن الهيئة، أنه اتساقا مع توجه الدولة نحو إعادة الحياة لطبيعتها والتعايش مع فيروس "كورونا المستجد" نسترعي نظر أعضاء النيابة والعاملين بها إلى مراعاة الآتي:-

أولا: عودة العمل بالإدارات وفروع الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية والنيابات بكامل طاقتها.

ثانيا: التأكيد على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، "التعقيم اليومي للمقرات، وارتداء الكمامات طوال الوقت، وحظر التواجد بدونها منع التكدس، وتحقيق التباعد بين الأفراد".

ثالثا: اعتبار المصاب بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19"، في إجازة مرضية بشرط تقديم التقرير الطبي بالإصابة والشفاء.

رابعا: المخالط لمصاب بفيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19"، عليه التقدم بما يفيد إصابة من يخالطه وإلا يعد متغيبا عن العمل.

خامسا: لمديري الإدارات وفروع الدعوى التأديبية والمكاتب الفنية والنيابات، تنظيم العمل بين الأعضاء والعاملين بما يحقق عدم التكدس، على أن تخطر إدارتا التفتيش والنيابات ومكتب رئيس الهيئة بما يفيد ذلك.

سادسا: سوف تراقب رئاسة الهيئة تنفيذ ذلك بكل دقة واتخاذ ما يلزم حال مخالفته.

سابعا: يعمل بهذا المنشور اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 2020-7-1، وعلى كافة الإدارات والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات تنفيذه.

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