879 إصابة جديدة بكورونا فى قطر

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم السبت، عن تسجيل 879 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1153 شخصا، وذلك في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في دولة قطر إلى 77225 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالة وفاة جديدة.يأتي هذا في أعقاب إعلان الحكومة القطرية عن خطتها لتخفيف إجراءات الإغلاق التي بدأتها مارس الماضي في خطوة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.