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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

200 زائر في الساعة.. تفاصيل إعادة فتح المتاحف والمواقع الأثرية (فيديو)

السبت 27/يونيو/2020 - 11:14 ص
فتح المتاحف
فتح المتاحف
ياسمين عباس
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قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، مع المجلس الأعلى لإدارة الآثار، لبحث بعض الإجراءات المهمة والخاصة بزيارة المواقع الأثرية.

وأضاف الدكتور مصطفى وزيري، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم السبت، أنه تم الانتهاء من ضوابط زيارة المواقع الأثرية من قبل السياح، وأبرزها تعقيم المواقع الآثارية قبل الزيارة، وقياس درجة حرارة الزائرين، مشيرًا إلى أنه تم وضع ملصقات على الأرض، داخل الأماكن السياحية، لتحديد أماكن وقوف السياح داخل الأماكن الآثارية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وأوضح أن هناك إجراءات خاصة بالمرشديين السياحين، أبرزها الالتزام بارتداء الكمامات، والشرح عن طريق سماعة تستخدم مرة واحدة، لافتًا إلى أن العدد داخل المتاحف سيتوقف على مساحة المتحف، وتم الاتفاق على أن يكون العدد داخل المتحف المصري 200 زائر فقط في الساعة، أما المتاحف الصغرى مثل المتحف القبطي فستستقبل 100 زائر في الساعة.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن الأهرامات من الداخل والمقابر الآثارية لن يسمح إلا بعدد من 10 لـ 15 سائحا فقط، نظرا لصغر مساحتها.

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