درجات الحرارة المتوقعة.. القاهرة 35 (فيديو)

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر:



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم السبت، درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وبعض المحافظات، حيث توقع خبراء الأرصاد أن يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيفًا، وعلى شمال الصعيد معتدل، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا.وتشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.القاهرة: الصغرى 23 والعظمى 35شبين الكوم: الصغرى 21 والعظمى 36طنطا: الصغرى 21 والعظمى 36دمنهور: الصغرى 21 والعظمى 34الإسكندرية: الصغرى 20 والعظمى 29بلطيم: الصغرى 21 والعظمى 30مطروح: الصغرى 19 والعظمى 28السلوم: الصغرى 18 والعظمى 30سيوة: الصغرى 22 والعظمى 37بورسعيد: الصغرى 21 والعظمى 30دمياط: الصغرى 21 والعظمى 30الزقازيق: الصغرى 22 والعظمى 36الإسماعيلية: الصغرى 21 والعظمى 37السويس: الصغرى 22 والعظمى 36العريش: الصغرى 22 والعظمى 32