أحمد فلوكس يستعرض لياقته البدنية أمام المرآة

شارك الفنان أحمد فلوكس، متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهر فلوكس، وهو يستعرض مهاراته البدنية أمام المرآة، وتفاعل معه الآلاف من متابعيه.وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع الفنان أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبواليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.