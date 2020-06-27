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السبت 27 يونيو 2020 الموافق 06 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تنفيذ حكم الإعدام فى «المسمارى» العقل المدبر لحادث الواحات
السبت 27/يونيو/2020 - 09:27 ص
الإرهابي عبد الرحيم المسماري
ياسمين عباس
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أعلن التليفزيون المصري، اليوم السبت، في نبأ عاجل، تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات.
الكلمات المفتاحية
نبأ عاجل
عبد الرحيم المسماري
حادث الواحات
التلفزيون المصري
الارهابي
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