حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 27 يونيو 2020

الحمل



الثور



الجوزاء



السرطان



الأسد



العذراء



الميزان



العقرب



القوس



الجدي



الدلو

الحوت



مهنيًا: يخفف هذا اليوم الأعباء، ويجلب إليك التفاؤل مجددًا، ويغمرك الفرح بسبب سماعك خبرًا يتعلق بأحد الزملاء.عاطفيًا: لن يخيّب الحبيب آمالك، لكنّك قد تصطدم بانفعالاته الشديدة وتتفهم الأمور وتستوعبها.صحيًا: تبادر إلى تنظيم مشروع ترفيهي في أحضان الطبيعة يتضمن السير مسافات طويلة وتسلق بعض المرتفعات.مهنيًا: يحمل هذا اليوم إليك لقاءات متعديدة يشكّل بعضها مفاجأة لك، فكن جاهزًا لمتغيرات أكثر تنوعًا.عاطفيًا: يلقي هذا اليوم الضوء على قضية زواج أو شراكة أو خطبة وارتباط ويجعلها من الأولويات.صحيًا: حاول تجنّب المغامرات الخطرة؛ لأن لها انعكاسات على صحتك.مهنيًا: يسلط هذا اليوم الضوء على قضية شراكة، أو يثير مسألة قانونية ونزاعًا اعتقدت أنه انتهى من زمان.عاطفيًا: الفكرة التي تكوّنت عند الشريك قد تدفعه إلى القيام بخطوات غير مدروسة، فسارع إلى توضيح الأمور.صحيًا: التخفيف قدر المستطاع من ساعات العمل، ومضاعفة ممارسة الرياضة قرار صائب.مهنيًا: يتحدث هذا اليوم عن فرص جديدة تتلقاها وتكون المحرّك الرئيس في عملك بغية تحريك المشاريع المجمدة في الأدراج منذ مدة طويلة.عاطفيًا: حان الأوان للاهتمام بمظهرك الخارجي والانفتاح على محيطك، فتنال إعجاب الشريك وتلفت أنظاره.صحيًا: مهما يبلغ حجم المشاغل اليومية، يبقَ أمامك بعض الوقت لممارسة الرياضة.مهنيًا: يحمل هذا اليوم معه فرصًا استثنائية لدراسة أو سفر جديد يبدو مناسبًا للبدء بمشروع كبير يستفيد منه الجميع في مجالك المهني.عاطفيًا: لن يعرقل شيء الخطوات العاطفية وتركّز على علاقات شخصية تحصل في محيطك وتعلق عليها أملًا كبيرًا.صحيًا: انتبه لصحتك ولعلاقاتك بالآخرين، وخذ الأمور بروية وهدوء وحكمة.مهنيًا: يبّدد هذا اليوم المخاوف التي تراودك منذ مدة، وتحصل على تطمين وضمانات بشأن مستقبلك المهني.عاطفيًا: إذا كنت تعمل مع الحبيب في وظيفة مشتركة قد تحقّقان عملًا ناجحًا وتكون المكافأة ترقية ورحلة ترفيهية في الخارج.صحيًا: القلق الدائم ليلًا يرهق الأعصاب ويبقيك في حال من عدم التركيز والترنح نهارًا.مهنيًا: تشعر بتباطؤ النمط في هذا اليوم الضاغطة ما يجعلك عدائيًا قليلًا، إحذر الخيبة والتأخير والتهور، وعليك التخفيف من العدائية والتصرّف بهدوء.عاطفيًا: إذا أردت الزواج فهنيئًا لك، شرط اختيار الوقت المناسب والشريك المناسب، ومعرفة ما يجب القيام به لإنجاح العلاقة مستقبليًا.صحيًا: لا تكثر من الصراخ في وجه من تقابله، ما يرفع ضغطك ويزيد من عصبيتك.مهنيًا: قد يعني هذا اليوم نهاية مرحلة وبداية مرحلة أخرى في حياتك المهنية، ويكون عنوان الأيام المقبلة النجاح والتميز والإبداع.عاطفيًا: أي نتيجة إيجابية تحصل عليها تجرّ خلفها عدة إيجابيات، وأي حدث ملائم لمتطلباتك يحمل معه أحداثًا أكثر ملاءمة.صحيًا: تقرر الانطلاق في رحلة العمر والقيام بجولة حول العالم للترفيه والتخفيف من الضغوط.مهنيًا: تظهر علامات الاستفهام حول إمكاناتك فتستاء من الموقف الخائن والجبان تجاهك، ولا سيما أن أفكارك الغريبة لا تنال الإعجاب بل الاستغراب والاستهجان.عاطفيًا: كثيرون يرتبطون أو يعقدون خطبتهم أو زواجهم أو يفرحون بزواج يتم في العائلة، وقد يهجم نصيبك فجأة فكن مستعدًا.صحيًا: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصًا على الصعيد الرياضي.مهنيًا: يوم مناسب ويتحدث عن فرصة آتية إليك عبر بعض الزملاء تجعلك سعيدًا وفرحًا ومطمئنًا إلى أقصى حد.عاطفيًا: سارع إلى الاعتذار إلى الشريك، فأنت حكمت عليه جزافًا بعدما بات الشك والوسواس هاجسك وسوء الظن رفيقك.صحيًا: لا تدع الأفكار المتشائمة تسيطر عليك نتيجة مرض مفاجئ، المشي هو أفضل الحلول للترويح عن النفس.مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى الانتشار والانفتاح على الأفكار الجديدة والمجتمعات الغريبة عنك.عاطفيًا: إنه يوم هادئ عمومًا ويكون ملائمًا للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة.صحيًا: السير في مخطط ترفيهي يبقي الأجواء جميلة ويخفّف من ضغوط العمل.مهنيًا: تبدو مرهف الحس، فتتأثر بمشاعر المحيطين بك وترتبك من أجلهم وتعيش مشاكلهم، وتخشى اهتزاز العلاقات في المحيط المهني.عاطفيًا: العراقيل التي يحاول الشريك وضعها في طريقك تشكل لديك حافزًا لتتقدم بشكل أكبر في مجالك العاطفي.صحيًا: أمر ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقرّبين منك به فتريح نفسك نوعًا ما.