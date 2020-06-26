برسوم مبهجة.. كافيه بالسويس يستعد لاستقبال زواره (فيديو)

حرص صاحب أحد الكافيهات التي تتوسط حديقة تطل على كورنيش السويس القديم، على تزيين الجدران برسوم مبهجة، استعدادا لاستقبال رواده.وقال مصطفى زين، صاحب إحدى كافيهات السويس، إنه اتفق مع الفنان محمد أبوعمرة على استخدام رسوم بسيطة مبهجة تكسر الملل الذي عاناه أغلب الناس من البقاء في المنزل لفترات طويلة.وأكد زين أنه سيطبق جميع الإجراءات الاحترازية واستقبال عدد من الرواد لا يتعدي ربع طاقة استيعاب المكان، ووضع الطاولات على مسافات من بعضها البعض، بشكل يضمن سلامة الرواد، والعاملين بالمكان.وأكد أنه وفر الكحول وجميع المطهرات وسيتم استخدام الأكواب البلاستيكية والتخلص منها أولًا باول، كما سيتم إلزام الرواد بارتداء الكمامات ومراعاة المسافات الآمنة.