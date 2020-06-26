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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية في المساجد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 08:59 م
محافظ أسوان
محافظ أسوان
أسوان_إسراء توفيق
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ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية التى حددتها وزارة الأوقاف لفتح المساجد وإقامة الصلوات الخمس وأهمها الوضوء بالمنزل وارتداء الكمامة والتباعد بين المصلين، بالإضافة إلى إحضار سجادة الصلاة الخاصة وعدم التصافح بالأيدى وذلك حفاظًا على صحة المصلين والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان مع الدكتور محمد عزت مدير عام مديرية الأوقاف بأسوان، لاستعراض خطة المديرية واستعدادتها لفتح المساجد غدًا لأداء الصلوات الخمس.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على ضرورة رفع حالة الطوارئ لجميع العاملين بالمديرية من أجل التأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع المساجد وعلى رأسها تنظيم دخول المصلين لمنع التكدس أمام المساجد.

ومن جانبه؛ أكد الدكتور محمد عزت، بأنه تم الانتهاء من كافة الإستعدادات والتجهيزات اللازمة لفتح المساجد غدًا ومنها الإنتهاء من أعمال التعقيم والتطهير ووضع علامات للتباعد بين المصلين داخل كل مسجد، لافتًا إلى أن المساجد سوف تفتح قبل الآذان بعشر دقائق وتغلق بعد أداء الصلاة بفترة وجيزة لا تتعدى النصف ساعة.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية ولجان تفتيش فرعية على مستوى جميع الإدارات من أجل المتابعة المستمرة والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الوقائية بالمساجد، مع التدخل السريع عند رصد أى مخالفة وإغلاق المسجد المخالف.

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