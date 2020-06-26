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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«البرهان» يتلقى رسالة من «سلفاكير» بتطورات مفاوضات السلام

الجمعة 26/يونيو/2020 - 03:49 م
عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان
أ.ش.أ
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تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات مفاوضات السلام السودانية بين الحكومة والحركات المسلحة.

وقال توت قلواك، رئيس وفد وساطة مفاوضات السلام السودانية مستشار رئيس جنوب السودان للشئون الأمنية، في تصريح صحفي عقب لقائه والوفد المرافق له مع رئيس مجلس السيادة في الخرطوم اليوم الجمعة، "نحن على مشارف الوصول إلى سلام، وأكدنا من خلال الرسالة جاهزية دولة جنوب السودان، حكومة وشعبا، للتوقيع على السلام بين الحكومة والحركات المسلحة".

وأشار إلى توجيهات رئيس جنوب السودان وإصراره على المضي قدما بعملية السلام وتجاوز كل العقبات، متوقعا التوقيع على السلام في القريب العاجل بجوبا ونقل الاحتفالات إلى الخرطوم.

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