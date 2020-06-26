غادة والي تشيد بالتعاون الدولي للتغلب على جائحة كورونا

أشادت الدكتورة غادة والي المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في فيينا، بالتعاون الدولي الواسع بين دول العالم للتغلب على جائحة كورونا حول العالم.جاء ذلك خلال احتفال أقيم اليوم الجمعة في فيينا بمناسبة مرور 75 عاما على معاهدة الأمم المتحدة.وقالت المدير العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات في فيينا، إنه يجب الحفاظ على وحدتنا وأن نسعى حثيثا للتضامن أمام تحديات للتنمية في السنوات المقبلة.بدوره، قال ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، في كلمته في الاحتفال، إن كل دول العالم تواجه نفس التحديات بسبب وباء كورونا ويجب أن نعمل معا لتجاوز الصعاب.وأضاف الوزير أن الأمم المتحدة على مدار 75 عاما قدمت إسهامات رائعة في السلام والأمن وحماية حقوق الإنسان والتصدي للفقر والاتجار في البشر، وأشار إلى أن النمسا تدعم المفاوضات والحلول السلمية للصراعات الدولية، بالإضافة إلى محاربة الفساد وتجارة المخدرات.وذكر الوزير ان جميع دول العالم تحتاج إلى بقاء الأمم المتحدة قوية وفعالة.