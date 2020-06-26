تعقيم النوادي ومراكز الشباب بالفيوم لبدء استقبال الأعضاء (صور)

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم، عدة حملات للتطهير والتعقيم، بالأندية ومراكز الشباب، وذلك ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وتحت رئاسة سيد حزين، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم.وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، إن حملات التطهير والتعقيم تأتي استعدادًا لدخول الأعضاء واستقبالهم، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وطرق التعايش معه، والالتزام التام بالإجراءات والضوابط الاحترازية، وتعميمها داخل المنشآت الشبابية والرياضية للوقاية من الفيروس.وشدد "حزين" على الالتزام بالإجراءات والضوابط الوقائية أثناء عملية التعقيم من ارتداء قفازات الأيدي، والكمامات، ومراعاة المسافات، حيث تم تطهير مراكز الشباب بالقرى، ومنها قرية قلمشاه، واهريت، ومراكز الشباب بمركز طامية، والنوادي بالمدينة.