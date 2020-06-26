هيئة الطيران المدنى الإيطالية تحظر استخدام الخزائن العلوية

أصدرت هيئة الطيران المدني في إيطاليا قواعد أكثر صرامة بالنسبة للأمتعة التي يحملها الركاب داخل الطائرة، حيث سيحظر على الركاب اصطحاب حقائب السفر الكبيرة إلى مقصورة الطائرات التي تقلع من البلاد.وقالت متحدثة باسم هيئة الطيران المدني الإيطالية، اليوم الجمعة، إن سيسمح للركاب فقط باصطحاب الحقائب الصغيرة التي يمكن وضعها تحت المقعد أمامهم.وتشير توجيهات هيئة الطيران المدني التي نشرت نسخة منها على الإنترنت إلى أنه لن يُسمح لأسباب صحية باستخدام الخزائن العلوية لوضع الأمتعة الخاصة بالركاب تحت أي ظرف من الظروف.وقد بينت الإرشادات السابقة الصادرة عن هيئة الطيران المدني أنه لا يمكن للركاب اصطحاب أمتعة "كبيرة" على متن الطائرة، ولكن لم تشر التوجيهات إلى حظر صريح على استخدام الخزائن العلوية.