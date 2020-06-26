ضبط 5000 فلتر زيت سيارات مجهولة المصدر في مخزن دون ترخيص بالقاهرة

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن قطع غيار سيارات كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من فلاتر زيوت السيارات مجهولة المصدر ودون بيانات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وعُثر بداخل المخزن على عدد 5000 فلتر زيت سيارات "مختلفة الأنواع" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.