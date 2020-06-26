اللحظات الأولى للانفجار في العاصمة الإيرانية (فيديو)

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة، اللقطات الأولى للحظة الانفجار الذي هز شرق العاصمة الإيرانية طهران.وأفاد التليفزيون الرسمي الإيراني، بأن السلطات الإيرانية تحقق في أمر دوي انفجار وضوء ساطع في الشطر الشرقي من العاصمة طهران.وصرح داود عبدي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، بأن الانفجار وقع في خزان للغاز في منطقة بارشين شرق طهران، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل على التحري حول سبب الانفجار.كما أكد الحرس الثوري الإيراني، أنه لا علاقة للانفجار بأي من المواقع والقواعد العسكرية الواقعة شرق طهران، مؤكدة أن الحادث ناتج عن انفجار في مخزن للغاز الصناعي قرب أحد مراكز وزارة الدفاع.