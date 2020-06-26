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الجمعة 26 يونيو 2020 الموافق 05 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر على قائمة حظر الاتحاد الأوروبى

الجمعة 26/يونيو/2020 - 10:54 ص
تميم
تميم
هدير سند
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أفاد دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي لقناة "يورونيوز"، أمس الخميس، أن قطر والولايات المتحدة والبرازيل وروسيا ستكون من بين الدول التي لا يمكن لمواطنيها السفر إلى دول الاتحاد بدءًا من أول يوليو.

وأوضح الموقع الرسمي لقناة "يورونيوز"، أنه تم بالفعل إعداد مسودتي قائمتين من قبل المسئولين الأوروبيين، إحداهما تضم الدول "المسموح لها" دخول الاتحاد الأوروبي وأخرى للدول "غير المصرح لها" عند إعادة فتح الحدود الخارجية للكتلة في 1 يوليو القادم، لافتًا إلى أن المعايير تستند إلى "الوضع الوبائي في البلاد ومدى فعالية استجابتها للوباء".

ولفت تقرير الموقع إلى أن الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وقطر ستكون جزءًا من قائمة الدول التي سيتم رفض مسافريها دخول الاتحاد الأوروبى، حسبما أفاد مصدر في الاتحاد، مشيرًا إلى أنه لا يزال الوقت مبكرًا للكشف عن تلك القائمة.

وأضاف المصدر، الذي لم تقم المحطة الأوروبية بالكشف عن هويته، إنه ستظهر 47 دولة على قائمة الدول "المسموح لها" بينما ستكون هناك 54 دولة من بين الدول المحظورة، مؤكدَا أن القائمة يجب أن تأخذ في الاعتبار معدل الإصابة في البلدان المعنية.

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