«الغرفة التجارية»: الحكومة لن تظلم أصحاب المحلات عند تحديد مواعيد للعمل

قال محمد إمبابي، نائب رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، إنه لا يمانع من إغلاق المحلات والمقاهي في مواعيد محددة، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط.وأضاف "إمبابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة لم ولن تظلم أصحاب المحلات عند تحديد مواعيد لفتحها وإغلاقها، حيث كانت ورشة الميكانيكي تبدأ عملها من الواحدة ظهرا وتستمر في العمل حتى الثانية صباحا، ولكن حال وجود موعد محدد فإن الورشة ستعمل نفس عدد ساعات العمل ولكن مبكرًا.وأشار إلى أن هناك 27 غرفة على مستوى الجمهورية مسجل بها 4.2 مليون سجل تجاري، منوها بأن الخطوة الأولى تتمثل في أنه يجب أن تسجل كل الأنشطة التجارية أولا.