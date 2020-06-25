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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

قيادي بمستقبل وطن يشارك في تعقيم منازل أهالي سمالوط

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:16 م
المهندس محمد علي
المهندس محمد علي الكيال
أشرف لاشين
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واصل المهندس محمد علي الكيال، القيادي بحزب مستقبل وطن، تقديم المساعدات لسكان مركز سمالوط ومحافظة المنيا، لا سيما الأسر الأكثر احتياجًا للعبور بهم من الظروف الحالية.

وطالب «الكيال» جميع أهالي المنيا بالاصطفاف وراء الدولة في تعليماتها وتدابيرها الوقائية للمرور بسلام من الفترة الراهنة، معلنًا استمرار جهوده بالتعاون مع شباب مبادرة سمالوط كلنا واحد في تقديم كل أوجه الدعم لأهالي سمالوط، تلك الجهود التي بدأت بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وتأثر العديد من الأسر من أبناء قريته سلبًا بالجائحة.

وحرص على استمرار الخدمات المؤثرة التي استشعر بها المواطنون من أهالي مركز سمالوط في المنيا، حيث تكفل بتكاليف نقل مكتب بريد سمالوط لاستاد مركز شباب المدينة تنفيدا لقرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، هذه الخطوة التي لاقت استحسانًا كبيرًا لدي الأهالي، إضافة إلى تعاونه مع شباب مبادرة «سمالوط كلنا واحد» لتعقيم جميع المنازل ووزع عدد ضخم من الوجبات الغذائية على الأهالي.

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