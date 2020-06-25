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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين: السعودية اتخذت القرار الصائب بشأن أداء مناسك الحج

الخميس 25/يونيو/2020 - 09:15 م
وزير الإعلام علي
وزير الإعلام علي بن محمد الرميحي
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أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، أن المملكة العربية السعودية وهي تقدم خدماتها المثالية لملايين الحجاج والمعتمرين من مختلف أنحاء العالم سنويًا، قد اتخذت القرار الصائب بشأن أداء مناسك الحج لهذا العام في أجواء تضمن الأمان والطمأنينة والسلامة للحجاج.

وأشاد - في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية - بقرار السعودية تنظيم فريضة الحج لهذا العام بأعداد محدودة من المواطنين والمقيمين بالمملكة، باعتباره قرارا مسئولا يعكس النهج الإنساني الحكيم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية باستمرار أداء الفريضة وعدم تعطلها، مع الحفاظ على أمن حجاج بيت الله الحرام وصحتهم وسلامتهم.

وأكد أن قرار المملكة الواعي والمدروس بإقامة الركن الخامس من أركان الإسلام مع اتخاذ التدابير الوقائية الضرورية في مواجهة التحديات المرتبطة بتفشي جائحة فيروس كورونا، وانتشاره عالميا، حظي بمباركة عربية وإسلامية ودولية واسعة، وإشادة بارزة من الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية والصحية، وتفهم كبير من الشعوب الإسلامية لحرص القيادة السعودية الحكيمة على حماية أرواح الحجاج والمعتمرين وسلامة النفس البشرية.

وتوجه الرميحي بالشكر والتقدير إلى السلطات السعودية بجميع أجهزتها وكوادرها الأمنية والعسكرية والصحية والإعلامية على ما تقدمه من خدمات جليلة ورعاية كريمة دائمة للحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين، مؤكدا دعم مملكة البحرين لكل ما تتخذه السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أرضها الطيبة، واعتزازها بقيادتها الحكيمة للعالم العربي والإسلامي على طريق الأمن والسلام والتنمية والازدهار.

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