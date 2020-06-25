5 ملايين جنيه من «تجارية الدقهلية» لمواجهة كورونا (فيديو)

قال المهندس أحمد راغب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، إنه تم التبرع بـ5 ملايين جنيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بالمحافظة.وأضاف راغب، في مداخلة هاتفية مع برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الغرف التجارية تقوم بتنفيذ مبادرات ومشاركات مجتمعية.وأشار راغب، إلى أن الغرف التجارية في الدقهلية تبرعت بـ500 ألف جنيه إلى المدينة الجامعية في المنصورة طبقا للبروتوكول الثلاثي وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة ووزارة التضامن، من أجل تجهيز مناطق العزل في المدينة الجامعية.