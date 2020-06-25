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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مجلس أساقفة الكنيسة الأسقفية يصلي من أجل حل لأزمة سد النهضة

الخميس 25/يونيو/2020 - 07:46 م
المطران منير حنا
المطران منير حنا أنيس
تريزة شنودة _ماريان رسمي
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صرح المطران منير حنا أنيس، رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية، الأنجليكانية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، بأن مجلس رؤساء أساقفة الكنيسة الأسقفية فى أفريقيا والذى اجتمع صباح اليوم

وتابع المجلس في بيان له: "نحن أعضاء مجلس أقاليم الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في أفريقيا نتابع بقلق بالغ المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان فيما يتعلق ببناء السد الإثيوبي على نهر النيل، ونأسف لأن المفاوضات في الوقت الحالي لا تؤدي إلى حل مرضى فيما يتعلق بملء خزان السد".

وأضاف: "نحن نصلي ونشجع الدول الثلاث في إثيوبيا والسودان ومصر على إدراك وقبول حقيقة أن النيل هبة من الله للناس الذين يعيشون على ضفافه، وأن لكل من الدول الثلاث مسئولية متبادلة للحفاظ على النهر ومواردها من أجل المنفعة المتبادلة للجميع. كما نصلي أن تحتفل دول مصر والسودان وإثيوبيا ببركات مياه النيل ولا تجعلها مصدرًا للنزاع".

وأوضح: "ونحن نحث حكومات الدول الثلاث على التفكير معًا فيما يتعلق بفرص استخدام موارد النيل حتى لا تعاني أي دولة نتيجة بناء السد أو أي أنشطة أخرى ذات صلة، ونحن واثقون من أنه يمكن التوصل إلى حل من خلال المفاوضات الودية والمتبادلة مع مراعاة قيمة النيل كهبة من الله ودور كل من الشعوب للحفاظ عليه".

وأشار المطران منير حنا، والذى حضر اجتماع المجلس اليوم، إلى أن هذا البيان سوف يرسل إلى الاتحاد الأفريقى.

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