يوسف الشريف ضيف رامي رضوان على «DMC» غدا

يحل الفنان يوسف الشريف، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء دي إم سي" في حلقة خاصة وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء، غد الجمعة.ويكشف الشريف خلال استضافته، كواليس مسلسله الأخير "النهاية" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وسبب اتجاهه لعمل هذه النوعية من المسلسلات والمتاعب التي واجهها فريق العمل أثناء التصوير وكيف استعد لتقديم أول مسلسل خيال علمي، كما يرد على كل ما أثير بشأن المسلسل في وسائل الإعلام العالمية.