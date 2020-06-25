ياسمين صبري رفقة طفل على أحد الشواطئ (صورة)

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع " إنستجرام"، صورة جديدة لها.وظهرت النجمة في الصورة وهي على أحد الشواطئ بدون مكياج وبرفقتها طفل صغير، وعلقت على الصورة، قائلة:" صباح الهنا والسعادة، ولد جميل قابلته وطلب نتصور".خاضت ياسمين صبري، الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، الذي يعاد عرضه حاليا على شاشة قناة "سي بي سي" وحقق نجاحا كبيرا جدًا.وشارك في بطولة مسلسل فرصة تانية أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، ومن إخراج مرقس عادل.