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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

%96 نسبة حضور امتحانات الثانوية العامة في الشرقية

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:34 م
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
سارة الوردانى
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اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على انتهاء أعمال امتحانات شهادة الثانوية العامة، في يومها الثاني في مادة اللغة الإنجليزية، وتقدم للامتحانات 43986 طالبا وطالبة حضر منهم 43627 طالبا وطالبة، بنسبة حضور 96.6% جرى توزيعهم على 162 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وبدأ امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، وادى الطلاب اليوم الخميس 25 يونيو امتحان (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).

وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء فور الانتهاء من امتحان اللغة العربية، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

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