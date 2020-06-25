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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«رجال الأعمال» تناقش تجارب دول الخليج في مواجهة كورونا الأحد

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:33 م
المهندس علي عيسى
المهندس علي عيسى
أسماء إبراهيم
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تعقد جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى رئيس الجمعية، ندوة، يوم الأحد المقبل، مع رؤساء المكاتب التجارية المصرية في دول الخليج العربي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بحضور كل من الدكتور أحمد مغاورى، رئيس التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، والدكتور يونان إدوارد، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي، وعمرو هزاع، رئيس المكتب التجاري المصري بجدة، وأحمد فاضل بديوي، رئيس المكتب التجاري المصري بالكويت.

وتهدف الندوة إلى مناقشة تجارب دول الخليج والإجراءات الاقتصادية الاحترازية التي اتخذتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، في كافة القطاعات ومنها، السياحة، الصناعة، الزراعة، التجارة، الاستثمار، وكذلك القرارات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من تلك الحكومات لعودة الحياة إلى طبيعتها بشكلها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي.

كما تهدف إلى مناقشة تحليل الوضع الاقتصادي بدول الخليج في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى مناقشة كيفية التحرك لتعزيز الدور المصري في دول الخليج في ضوء المتغيرات العالمية.

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