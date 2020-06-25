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الخميس 25 يونيو 2020 الموافق 04 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اكتشاف بؤرة جديدة لكورونا بشركة توصيل بضائع في إيطاليا

الخميس 25/يونيو/2020 - 04:30 م
كورونا في ايطاليا
كورونا في ايطاليا
وكالات
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اكتشفت بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، في مستودع بمدينة بولونيا الإيطالية بوسط البلاد، تستخدمه شركة نقل وتوصيل بضائع، وفق ما أفادت به، اليوم، وسائل إعلام محلية.

وقالت جريدة "ريستو ديل كاردينو" اليومية: إنه تم تسجيل 46 إصابة، 44 منها لا تظهر عليها أعراض، في صفوف عمال المستودع التابع لشركة "بارتوليني"، وأنه يوجد بين المصابين سائقان، وقد أغلق المستودع.

ودفعت إيطاليا، أول بلد تضرر بشدة خارج الصين، كلفة باهظة جراء الفيروس، إذ سجلت حتى الآن 34 ألفا و644 وفاة من بين 239 ألفا و410 إصابات، وفق أرقام السلطات الصحية.

ويبدو الوباء اليوم، تحت السيطرة، مع تسجيل بين 18 و30 وفاة يومية بداية هذا الأسبوع، وتراجع عدد الإصابات، ومع ذلك ظهرت بؤرتان للعدوى في روما قبل أسبوعين، كما دعت السلطات الصحية إلى "إشارات تحذيرية" في وقت "لا يزال انتشار الفيروس مهما".

ونشر باحثون إيطاليون مقالا، أمس الأربعاء، أكدوا فيه أن الطوارئ جراء فيروس كورونا المستجد " كوفيد- 19" انتهت، ما أثار ردود فعل قوية في البلاد مع خشية كثيرين من حدوث موجة وبائية ثانية.

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