سقوط هارب من 160 سنة سجنًا في أسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، اليوم الخميس، من ضبط رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاستثمار العقاري، هارب من أحكام قضائية.وتبين أن المتهم محكوم عليه فى 84 قضية «تبديد، شيك، استيلاء» بإجمالى حبس 160 سنة و10 شهور، بدوائر قسمى شرطة أول وثان أسيوط ومركز شرطة ساحل سليم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.