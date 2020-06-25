القبض على موظف هارب من دفع 44 مليون جنيه غرامة

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط هارب محكوم عليه فى قضية استيلاء على المال العام بالسجن 15 عاما ورد مبلغ 44 مليون جنيه.أكدت التحريات تواجد موظف مفصول، هارب من السجن خمسة عشر عامًا، وإلزامه برد مبلغ 44 مليون جنيه مصرى، وتغريمه مبلغا مماثلا مع العزل من الوظيفة بنطاق محافظة القليوبية.وبإجراء التحريات تبين اختباؤه بإحدى الشقق السكنية بمدينة القناطر الخيرية، تم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.