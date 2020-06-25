تكدس الطلاب أمام لجان مدرسة الوراق الإعدادية والخوف يسيطر عليهم

تكدس عشرات الطلاب أمام لجان مدرسة الوراق الإعدادية، بمنطقة الوراق، التابعة لمحافظة الجيزة، والذين استغلوا أخر دقائق قبل انطلاق امتحان اللغة الأجنبية الأولى للمراجعة، وسط تواجد طفيف من أولياء الأمور والذين استجابوا لقوات الأمن وانصرفوا فور وصول أبنائهم.وظهرت علامات الخوف والتوتر واضحة على الطلاب قبل دخولهم للجان وتشبثوا بالمراجع والملازم، ذلك وسط تكثيف أمني من قبل قوات الجيش والشرطة لتأمين عملية دخول الطلاب وتيسير حركاتهم.وحرص طلاب الثانوية العامة على الحضور للجان الثانوية العامة بالكمامات والقفازات الطبية واستخدام كافة الأدوات اللازمة التعقيم والتطهير، خاصة وأن العام الجاري مختلف عن الأعوام السابقة إثر جائحة فيروس كورونا والذي انتشر في البلاد.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.