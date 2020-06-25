طابور وتباعد اجتماعي وتواجد أمني أمام مدرسة الشهيد أحمد أبو الدهب بالدقي

تشهد مدرسة الشهيد المقدم أحمد أبو الدهب خلف الإعدادية بنين، في حي الدقي بالجيزة، انتشار أمني مكثف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الموافق 25 يونيو، استعدادا لاستقبال طلاب الثانوية العامة لامتحان اللغة الإنجليزية اليوم.ومع توافد الطلاب على المدرسة، يقف المشرفين على البوابة الرئيسية لتنظيم دخول الطلاب، بالتعاون مع رجال الشرطة الذين يحرصون على ابتعاد أولياء الأمور من أمام اللجان منعا للتكدس والتزاحم، وتنفيذا للإجراءات الوقائية التي تنادي بها الدولة.وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو الجاري حتى 21 يوليو المقبل، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو.ويُمتحن الطلاب الخميس 25 يونيو في مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، والأحد 28 يونيو (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية)، والأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.