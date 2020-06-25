سامية زين العابدين: «مرسي» كان عميلا للمخابرات الأمريكية واسمه جاروليم

قالت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إنها تتمنى أن تكون عند حسن ظن الجماعة الصحفية بعد تجديد الثقة فيها كعضو بالهيئة.وأضافت سامية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «محمد مرسي العياط كان عميلا في المخابرات الأمريكية اسمه جاروليم، وهو صاحب قضية الكربون الأسود واستدرج العالم المصري عبد القادر حلمي وسلمه للأمريكيين، وحصل على الدكتوراة ثمنا لخيانته».وأردفت: «يكفيني فخرا أن الرئيس الجاسوس كان حاطط اسمي في كشف الاعتقالات»، مؤكدة أن 30 يونيو هي الثورة الحقيقية، و25 يناير كانت أحداث مدبرة من أجهزة استخباراتية للنيل من الدولة المصرية لكن لدينا جيش ودولة قوية.من ناحية أخرى، قالت سامية إن مصر أول دولة في التاريخ عرفت الصحافة لما كتبت على جدران المعابد».وأضافت: «كلنا إيد واحدة ونحتاج إلى إعلام حرب لمساندة الدولة المصرية، يجب أن نكون على قدر المسؤولية ونحن نرى عدة دول تحاربنا، لا يصح ولا نريد مسك العصا من النص، زي ما جيشنا وشرطتنا بيضحوا، إحنا برده لازم نضحي حتى ولو بأرواحنا».