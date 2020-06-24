خالد عكاشة: مصر تتصرف بشرف وأمانة مع القضية الليبية

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن التدخل المصري في ليبيا، ليس السيناريو الوحيد الذي ترجوه مصر، بل هو فقط أحد السيناريوهات، التي أظهرتها مصر من خلال عرض قوتها الحربية.وأضاف خالد عكاشة، خلال حواره لـ برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية الحياة، مساء الأربعاء، أن مصر لا تسعى للتدخل المباشر في أراضي ليبيا، وإن حدث سيكون بمظلة شرعية من الداخل الليبي، موضحا أن مصر تتصرف بشرف وأمانة مع القضية الليبية، وكافة جوانبها منذ بداية الأزمة الليبية، مؤكدًا أنها داعية سلام.وأشار إلى أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي وصلت بوضوح، وبشكل سريع أثناء تفقده لعناصر الجبهة الغربية للجانب الإثيوبي ومنظمات المجتمع المدني، ووصلت لكافة الأعداء، وهي خطوة حكيمة وليست عبثية.