سرقة أموال جاسوس إسرائيلي من خزائن جيش الاحتلال

فتحت الشرطة العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي، تحقيقا في قضية سرقة أموال من خزينة خاصة بالوحدة السرية 504 الاستخباراتية بجيش الاحتلال، كان مقررا إرسالها لأحد عملاء إسرائيل في الخارج.وقال نير ديفوري مراسل القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي، إن هناك تحقيقا في قضية سرقة 50 ألف دولار، من إحدى خزائن الوحدة العسكرية الاستخباراتية السرية للغاية "504"، كان مقررا إرسالها لعملاء إسرائيل الكبار داخل دولة معادية.وتعد الوحدة "504" إحدى الوحدات السرية للغاية لتنفيذ المهام الاستخباراتية لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولا تقل أهميتها عن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، أو جهاز الأمن العام "الشاباك".وتتركز أعمال هذه الوحدة داخل الدول العربية، مثل سوريا ولبنان وفلسطين، ويطلق على عناصرها لقب "ضباط المهام الخاصة".