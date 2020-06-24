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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

طبيبة عزل أسوان: لم أتعمد إفزاع المواطنين وعلينا ألا نستهين بكورونا

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:11 م
طبيبة عزل أسوان
طبيبة عزل أسوان
سناء إسماعيل
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قالت الدكتورة ندى عطية فخرى، طبيبة بمستشفى عزل أسوان، إنها لم تقصد من وراء نشرته عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن جائحة كورونا، إحداث حالة من الفزع والرعب والقلق لدى المواطنين، بقدر أن توعى المصريين أن خطر كورونا ما زال قائما، بعدما شعرت أن هناك تهاونا من قبل البعض مع الجائحة التي يشهدها العالم.

وأوضحت "ندى فخرى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تمكنت من إنقاذ 6 حالات فى وقت واحد بعدما تدهورت صحتهم فى وقت واحد، لافتة إلى أن ذلك لا يعنى أننا وصلنا إلى مرحلة شهدتها بعض الدول عندما كانت تتخلى عن بعض المرضى من أجل إنقاذ آخرين، مؤكدة أن مصر لم تصل إلى هذه المرحلة.

ولفتت طبيبة مستشفى العزل، إنها كتبت "البوست"، عقب إنقاذها الحالات المرضية، وتابعت: "ولذلك استخدمت تعبيرات قد يراها البعض قاسية بعض الشيء ولكن ذلك لا يعنى ذلك أننا دخلنا مرحلة خطيرة جدًا"، مناشدة الجميع اتباع التعليمات والإجراءات الطبية التى يتم الإعلام عنها من قبل وزارة الصحة.

وكانت الطبيبة ندى عطية، قد كتبت منشورا عبر حسابها على "فيسبوك" تحدثت فيه عن اضطرارها للتعامل مع 6 حالات مرضية تعرضت لانتكاسة شديدة خلال علاجها، وأنها كانت مجبرة على الاختيار بين من منها الأحق بالرعاية المركزة.

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