سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس فى البنوك المصرية
الخميس 25/يونيو/2020 - 04:10 ص
ياسمين محمودطباعة
يواصل سعر الدينار الكويتي، استقراره أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي الموافق اليوم الخميس 25-6-2020.
«الدستور» يقدم سعر الدينار الكويتي اليوم فى هذا التقرير وفقًا لآخر تحديثات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.
وفي المقابل سجل سعر الدينار الكويتي في العديد من البنوك ارتفاعًا اليوم، في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، وبنك الكويت الوطني، كما انخفض سعر الدينار مقابل الجنيه المصري في عدة بنوك كبنك كريدي أجريكول والبنك العربي الأفريقي الدولي.
كما ارتفع سعر الدينار مقابل الجنيه المصري أيضًا في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 49.94 جنيه وللبيع 52.72وفي بنك مصر سجل للشراء 49.91 جنيه وللبيع 52.69، وفي البنك الهلي المصري بلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 49.91 جنيه وللبيع 52.69، وفي بنك عودة سجل للشراء 49.03 جنيه وللبيع 52.75.
في المقابل، استقر سعر الدينار في المصرف المتحد ليسجل للشراء 48.84 جنيه وللبيع 52.75، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.77، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 50.09 جنيه وللبيع 52.75، أما في بنك بلوم سجل للشراء 52.40 جنيه وللبيع 52.75.
كما انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 51.68، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.14 جنيه وللبيع 52.75، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.69 جنيه وللبيع 52.32، كما انخفض أيضًا سعر الدينار مقابل الجنيه ليسجل للشراء في بنك الاستثمار العربي 50.06 جنيه وللبيع 53.72، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.79، وفي مصرف ابو ظبي الاسلامي سجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.11، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل 48.29 للشراء وللبيع 52.60.
«الدستور» يقدم سعر الدينار الكويتي اليوم فى هذا التقرير وفقًا لآخر تحديثات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.
وفي المقابل سجل سعر الدينار الكويتي في العديد من البنوك ارتفاعًا اليوم، في المصرف العربي الدولي والبنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، وبنك الكويت الوطني، كما انخفض سعر الدينار مقابل الجنيه المصري في عدة بنوك كبنك كريدي أجريكول والبنك العربي الأفريقي الدولي.
سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 25-6-2020وشهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي استقرارً ليسجل لشراء 52.40 جنيه وللبيع 52.75، وفي البنك المركزي المصري سجل للشراء 52.31 جنيه وللبيع 52.82، وفي البنك الأهلي الكويتي سجل للشراء 51.88 جنيه وللبيع 52.75، وفي بنك الكويت الوطني سجل للشراء 51.36 جنيه وللبيع 52.92.
كما ارتفع سعر الدينار مقابل الجنيه المصري أيضًا في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 49.94 جنيه وللبيع 52.72وفي بنك مصر سجل للشراء 49.91 جنيه وللبيع 52.69، وفي البنك الهلي المصري بلغ سعر الدينار الكويتي للشراء 49.91 جنيه وللبيع 52.69، وفي بنك عودة سجل للشراء 49.03 جنيه وللبيع 52.75.
في المقابل، استقر سعر الدينار في المصرف المتحد ليسجل للشراء 48.84 جنيه وللبيع 52.75، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.77، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل للشراء 50.09 جنيه وللبيع 52.75، أما في بنك بلوم سجل للشراء 52.40 جنيه وللبيع 52.75.
كما انخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك كريدي أجريكول ليسجل للشراء 51.31 جنيه وللبيع 51.68، وفي بنك التنمية الصناعية سجل للشراء 51.14 جنيه وللبيع 52.75، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي سجل للشراء 50.69 جنيه وللبيع 52.32، كما انخفض أيضًا سعر الدينار مقابل الجنيه ليسجل للشراء في بنك الاستثمار العربي 50.06 جنيه وللبيع 53.72، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.79، وفي مصرف ابو ظبي الاسلامي سجل للشراء 49.97 جنيه وللبيع 52.11، أما في بنك التعمير والإسكان فسجل 48.29 للشراء وللبيع 52.60.