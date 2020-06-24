سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة: خطة السلام بداية للمفاوضات بين إسرائيل وفلسطين

قالت كيلي كلارك، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ليست نهاية لمحاولات التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأوضحت كلارك، اليوم الأربعاء، أن خطة السلام الأمريكية هي بداية للمفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، داعية القيادة الفلسطينية للحوار، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا، اليوم الأربعاء، لبحث مخطط الاحتلال الإسرائيلي لفرض سيادته على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار.في السياق ذاته، بعث نحو ألف ضابط سابق لدى الاحتلال الإسرائيلي، رسالة إلى الرئيس الأمريكي، طالبوه فيها بالموافقة على خطة تل أبيب لفرض السيادة.وقال بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إنه سيطبق السيادة على تلك المناطق بحلول شهر يوليو المقبل.