رواد السوشيال ميديا لـ آية حجازى: «شخصية منحرفة ومشوهة»

هاجم رواد «السوشيال ميديا» آية حجازي، ووجهوا لها أسئلة أكدوا أنه ستظل دون إجابة تضمنت: «هل يمكن لشخصية مشوهة أخلاقيًا ومنحرفة سلوكيًا مثل آية حجازي أن تكون مؤتمنة على الأطفال كما تدعي؟».واستمروا في تساؤلاتهم: «هل لشخصية تحمل كل ذلك الحقد والعنصرية بل وسابق اتهامها بتعريض الأطفال للاغتصاب أن تتحدث عن الحقوق والحريات؟».وتابع المهاجمون: «هذه العميلة وزوجها هم الذين باعوا وما زالوا يؤامرون بقضايا الوطن وتحالفوا مع إخوان الخراب والدمار والفوضى ولن يردعهم وازع من أخلاق أو ضمير»، مختتمين حديثهم بأن المصريين لن يصمتوا أمام تلك النماذج الضالة المضلة من المرتزقة الذين تخلوا عن الشعب والوطن لكسب حفنة من الدولارات.