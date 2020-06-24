«تنسيقية الأحزاب» تدعم أسيوط بمستلزمات طبية

قام ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشاركة أحزاب المصريين الأحرار، والحرية المصري وإرادة جيل وحقوق الإنسان والمواطنة والحركة الوطنية المصرية والغد، في نشاط مبادرة "الوعي أمان" التي أطلقتها، لدعم المراكز الصحية والمستشفيات لدعم الدولة في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.وعقد الممثلون لقاءً مع الدكتور محمد زين الدين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، وبحضور كل من الدكتور أسامة حجازي عبدالموجود، والدكتورة نهي عبدالله عبدالنبي، وسلموه مجموعة من المستلزمات الطبية، والتي اشتملت على 675 لترًا كلور، 2530 كمامة، 2300 جوانتي، 55 لترًا كحول، بالاضافة إلي 500 زجاجة، 100 لتر صابون، 100 لتر مطهر، 180 منديلًا طبية، 500 واقٍ للرأس، 100 كيس قمامة، 5 أجهزة بامب، 3 أجهزة ضغط.وتقوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمواصلة تقديم الدعم لأهالينا في المحافظة وللمستشفيات، وتوفير احتياجاتها من المستلزمات، ومعاونة الوزارة في التواصل مع المواطنين وحالات العزل المنزلي.