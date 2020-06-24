الإمارات تعلق رحلاتها القادمة من باكستان بعد إصابة ركاب بكورونا

قالت شركة طيران الإمارات اليوم الأربعاء، إنها علقت رحلاتها القادمة من باكستان بعد أن أثبتت الفحوص إصابة ركاب بفيروس كورونا في هونج كونج.وذكرت الشركة التي تقدم خدمة محدودة بسبب تفشي جائحة كورونا أن التعليق المؤقت دخل حيز التنفيذ اليوم الموافق 24 يونيو.وقالت متحدثة باسم الشركة، إحدى أكبر شركات الرحلات الجوية الطويلة المدى في العالم، لرويترز "ننسق عن كثب مع السلطات المختلفة، وسنراجع وننفذ أي إجراءات إضافية مطلوبة بما يرضي جميع الأطراف قبل استئناف الخدمة من باكستان".وأضافت أن الشركة، وهي الناقلة التابعة لحكومة دبي، ستستمر في تسيير رحلات إلى باكستان.وترتفع معدلات الإصابة بـ"كوفيد- 19"، المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، بسرعة في باكستان التي يبلغ عدد سكانها نحو 207 ملايين نسمة، لكن رئيس الوزراء عمران خان استبعد فرض إجراءات العزل العام الكامل، وسجلت باكستان 3755 وفاة بالفيروس و188926 حالة إصابة مؤكدة.