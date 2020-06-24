أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020



أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر

وحققت أسعار الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا وبحسب توقعات الأسواق، فإن أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها أسعار الحديد والأسمنت، مرشحة للزيادة مع تعافي الأسواق من آثار أزمة إنتشار فيروس كورونا.



وعانت أسعار مواد البناء في مصر الأسبوع الماضي من تراجعات وخاصة بأسعار الحديد والأسمنت، حيث اعتبرها البعض الأكبر منذ ركود حركات البيع والشراء، قبيل انتشار فيروس كورونا المستجد.





أسعار الحديد اليوم في مصر



وسجل حديد عطية 9500 جنيهًا للطن، وسجل الحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن، وسجل الطن من حديد الجيوشي نحو 9500 جنيه، وسجل سعر حديد عز الدخيلة 10000 جنيه للطن تسليم المستهلك.

كما سجل حديد المعادي 9600 جنيه للطن، سجل حديد الكومي 9500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فقد سجل 9500 جنيه للطن، وحديد العشري سجل 9500 جنيه للطن،، وسجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم

وسجل طن أسمنت المسلح نحو 730 جنيهًا تسليم المصنع، وسجل الأسمنت قاهر البحار 730 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 730 جنيهًا للطن، كما سجل حديد المراكبي نحو 9500 جنيه، وسجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن، حديد بشاي 9700 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المصري اليوم و سجل لافارج للأسمنت نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت السويس سي ووتر 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان 725 جنيهًا للطن.



وسجل أسمنت المخصوص 730 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 730 جنيهًا للطن، سجل السويدي للأسمنت 725 جنيهًا، كما سجل أسمنت أسوان 730 جنيهًا للطن.

