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الأربعاء 24 يونيو 2020 الموافق 03 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 24 يونيو 2020

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 07:15 ص
مواد البناء
مواد البناء
محمد أبوعاصي
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يُقدم لكم «الدستور» أسعار مواد البناء، خاصة سعر الحديد والأسمنت، اليوم الأربعاء 24-6-2020، نهاية تعاملات الأسبوع بالأسواق السلعية.

حيث تنتظر السوق العالمية، تستأنف أنشطتها التجارية وحركة التبادل التجاري بين الدول بعد توقف دام نحو 4 أشهر، وحققت أسعار الحديد الخام "البيلت" اليوم زيادات قُدرت في المتوسط بنحو 10 دولارت وهو ما ينذر بزيادة مرتقبة في أسعار الحديد مع عودة الأسعار.

وتوقع خبراء دوليين عودة حركة الأسواق عالميًا، لسابق عهدها خلال ما يقرب من 6 أشهر، مع توقعات بتحقيق مكاسب مع دخول منتصف العام الجديد 2021.
محليًا، حققت أسواق مواد البناء، اليوم نشاطًا في المبيعات يفوق الأيام العادية منذ انتشار جائحت كورونا. 

أسعار مواد البناء اليوم.. سعر الحديد اليوم في مصر


وحققت أسعار الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا وبحسب توقعات الأسواق، فإن أسعار مواد البناء، وفي مقدمتها أسعار الحديد والأسمنت، مرشحة للزيادة مع تعافي الأسواق من آثار أزمة إنتشار فيروس كورونا.

وعانت أسعار مواد البناء في مصر الأسبوع الماضي من تراجعات وخاصة بأسعار الحديد والأسمنت، حيث اعتبرها البعض الأكبر منذ ركود حركات البيع والشراء، قبيل انتشار فيروس كورونا المستجد.


أسعار الحديد اليوم في مصر

وسجل حديد عطية 9500 جنيهًا للطن، وسجل الحديد الصيني بيانكو سجل نحو 9600 جنيه للطن، وسجل الطن من حديد الجيوشي نحو 9500 جنيه، وسجل سعر حديد عز الدخيلة 10000 جنيه للطن تسليم المستهلك.
كما سجل حديد المعادي 9600 جنيه للطن، سجل حديد الكومي 9500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فقد سجل 9500 جنيه للطن، وحديد العشري سجل 9500 جنيه للطن،، وسجل حديد المصريين 9600 جنيه للطن.

سعر الأسمنت المصري اليوم


وسجل طن أسمنت المسلح نحو 730 جنيهًا تسليم المصنع، وسجل الأسمنت قاهر البحار 730 جنيهًا للطن، وسجل العريش للأسمنت 730 جنيهًا للطن، كما سجل حديد المراكبي نحو 9500 جنيه، وسجلت أسعار حديد العتال 9500 جنيه للطن، حديد بشاي 9700 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المصري اليوم

و سجل لافارج للأسمنت نحو 740 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت السويس سي ووتر 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت عسكري بني سويف تراجعًا إلى نحو 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت حلوان 725 جنيهًا للطن.

وسجل أسمنت المخصوص 730 جنيهًا للطن، وسجل السويس للأسمنت 730 جنيهًا للطن، سجل السويدي للأسمنت 725 جنيهًا، كما سجل أسمنت أسوان 730 جنيهًا للطن.

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