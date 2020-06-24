استئناف العمل كليًا بالمحاكم وقطاعات وزارة العدل.. السبت

قرر المستشار عمر مروان، وزير العدل، عودة العمل بالمحاكم بدرجاتها وتخصصاتها بكامل طاقتها، إعتبارًا من صباح السبت الموافق 27-6-2020، مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية المقررة، وذلك في إطار مواكبة توجه الدولة بالتعايش مع فيروس كورونا مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.كما قرر الوزير اعتبار الشخص المصاب بفيروس كورونا في إجازة مرضية مع تقديم ما يفيد إصابته، بالإضافة إلى أن الشخص المخالط للمصاب بالفيروس عليه تقديم ما يفيد إصابة من خالطه، وإلا يعد متغيبًا عن العمل، ولرئيس كل محكمة تقدير إجراء التناوب بين العاملين بنسبة لا تتجاوز 20% من القوة الإجمالية، وبما لا يخل بحسن سير العمل.وشمل قرار الوزير عودة العمل بديوان عام وزارة العدل والمصالح التابعة للوزارة (الخبراء – الطب الشرعي – الشهر العقاري) بكامل طاقتها، اعتبارًا من صباح السبت الموافق 27-6-2020، مع تطبيق ذات القواعد المشار إليها بهذا البيان.